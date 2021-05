Guercilena non ha dubbi: “Nibali può essere ancora protagonsta”

Guercilena non ha dubbi sulle possibilità di Nibali nelle restanti tappe del Giro. Il general managaer del team Trek-Segafredo è convinto che lo Squalo dello Stretto nonostante le difficoltà del Monte Zoncolan, può ancora far bene al Giro d’Italia. Al riguardo ha sottolineato: “Vincenzo ha tutte le carte in regola per essere ancora grande protagonista in questo Giro. È convinto e determinato, non ha nessuna intenzione di mollare”.

La terza settimana quindi potremo ancora vedere Nibali protagonista, magari nel tentativo di qualche vittoria di tappa personale. Non resta allora che attendere le ultime tappe per scoprirlo.

Guercilena non ha dubbi. La situazione di Nibali

Nibali nonostante le difficoltà cercherà di essere protagonista ancora al Giro d’Italia. Certo, dovrà cambiare tattica. Lo stesso corridore già dopo la frazione di ieri ha sottolineato di non avere la gamba dei giorni migliori e che avrebbe dovuto riflettere su come cambiare ora strategia al Giro. Ricordiamo che nel Monte Zoncolan, il corridore messinese si è staccato dal gruppo quando mancavano 5,5km all’arrivo. La maglia rosa invece, Egan Bernal è riuscito a sprintare anche nel tratto più duro guadagnando dal gruppo inseguitori. Non resta allora che attendere le prossime tappe per scoprire anche chi sarà il vincitore della corsa rosa.https://news.superscommesse.it/ciclismo/2021/05/nibali-a-pezzi-lo-zoncolan-sancisce-il-suo-crollo-ma-sorride-a-bernal-439601/