Nibali sarà al Giro d’Italia. L’indiscrezione arriva dalla stessa squadra, la Trek-Segafredo con un richiamo nel profilo social Twitter alle musiche del film Lo Squalo, associate al logo della Corsa Rosa e alla scritta : “Attention, there’s something in the water”. Si tratta quindi di un’anticipazione da parte della formazione statunitense della presenza del siciliano al via alla prima tappa di Torino il prossimo 8 maggio. Per il siciliano si tratta di un recupero lampo dopo l’infortunio al polso e la riabilitazione che gli ha permesso di ritornare ad allenarsi su strada dopo pochi giorni. Non resta che attendere l’ufficialità del team che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Nibali sarà al Giro. La situazione

Manca solo l’ufficialità da parte della squadra Trek-Segafredo che ha già dato una grande anticipazione sui propri canali social e l’8 maggio vedremo il corridore messinese Vincenzo Nibali ai nastri di partenza al Giro d’Italia edizione 2021.

Al Giro d’Italia Nibali potrà contare anche su Giulio Ciccone e Bauke Mollema. Restano però da stabilire ancora le gerarchie interne all’interno del team. Non resta quindi che attendere il prossimo 8 maggio per scoprire come si giocherà le proprie carte il team Trek-Segafredo, in una tre settimane di corse che si preannuncia davvero entusiasmante.