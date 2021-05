Peter Sagan difende Groenewegen finito nel ciclone delle critiche dopo l’episodio con Jakobsen per cui gli era costata una squalifica di diversi mesi. Ormai i due corridori sono finiti al centro dei media, tra incontri e parole dette o non dette, Groenewegen ha scontato la sua squalifica e sta ora partecipando al Giro d’Italia che ha preso il via lo scorso 8 maggio.

Peter Sagan difende Groenewegen, le dichiarazioni

Peter Sagan in conferenza stampa si è espresso sul corridore, sottolineando come nella vita chiunque possa commettere un errore. Nello specifico ha sottolineato: “Ovviamente, quello che è successo al Giro di Polonia è stato un incidente. Nella vita e nello sport, chiunque può commettere un errore. Non lo giudico. Ho fatto molti sprint contro di lui e penso sia una cosa buona che sia tornato in gruppo. Qui al Giro la situazione è differente rispetto all’anno scorso perché iniziamo a correre in un modo molto più normale. Anche la preparazione lo è stata di più. Non voglio dire che sono rilassato perché sono motivato per fare bene. Allo stesso tempo però non sono stato particolarmente stressato per il Giro l’anno scorso”.

Si placheranno gli animi di una vicenda che ormai sembra destinata ad appartenere al passato?