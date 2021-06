Cassani su Nibali: “È andato meglio rispetto al Giro”

Cassani su Nibali si è espresso dopo la prova dello Squalo dello Stretto ai Campionati Italiani andati in scena ieri, domenica 20 giugno. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della nazionale azzurra di ciclismo ha affermato: “I probabili olimpici sono andati bene, benino. In prospettiva bene se consideriamo che la gara olimpica sarà il 24 luglio. Nibali? È andato meglio rispetto al Giro. La mia intenzione è quella di dare 6 nomi il 28 giugno, penso che sarà così, poi posso aspettare ancora qualche giorno. Mi piacerebbe vedere le prime tappe del Tour, compresa la prima alpina”.

Cassani su Nibali, c’è ottimismo in vista di Tokyo?

Nibali ha corso una buona prova nei campionati italiani. Lo stesso ct Cassani ha riconosciuto il miglioramento rispetto al Giro d’Italia. Ora sarà la volta del Tour de France in programma a partire dal prossimo 26 giugno. Stando però alle parole di Davide Cassani, le convocazioni definitive saranno ufficializzate solo dopo le prime tappe della Grande Boucle, quando i corridori dovranno affrontare le tappe alpine. Non resta allora che attendere ancora una settimana prima di scoprire come si risolverà l’incognita sulla convocazione del corridore della Trek-Segafredo Vincenzo Nibali. Riuscirà il siciliano a strappare la tanto attesa convocazione per le Olimpiadi?