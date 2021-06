Chris Froome: “Non sono preoccupato”

Chris Froome è alle prese con il Giro del Delfinato e anche in questa mini corsa a tappe sta affrontando alti e bassi. Questa corsa per il britannico sarà utile per portarlo il più in forma possibile verso il Tour de France che rappresenta di fatto il suo vero e proprio obiettivo di questa stagione ciclistica.

Chris Froome parla della sua forma fisica. Le dichiarazioni

Chris Froome è tornato a parlare della sua condizione fisica in questo impegnativo Giro del Delfinato che sta per giungere al termine. Ai microfoni di Cyclinpro, il britannico si è espresso sulla sua forma fisica: “La forma è buona mi sento come se le cose stessero andando nella giusta direzione. Questa settimana mostrerà molto di più, una volta che arriveremo alle grandi montagne. Non sono preoccupato del tempo che ho perso ieri. Il mio obiettivo? Mi piacerebbe vedere una progressione rispetto alle corse che ho fatto finora e vedere molto del lavoro fatto in allenamento tradursi in corsa”.

Per gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori non resta che seguire queste ultime frazioni del Giro del Delfinato, per scoprire sia il vincitore sia se il corridore britannico Chris Froome riuscirà ad esser protagonista di un recupero in questa corsa.