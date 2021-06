Chris Froome ufficialmente al Tour de France. Le dichiarazioni

Chris Froome ufficialmente al Tour de France in partenza alla fine di giugno. L’ufficialità della sua presenza è arrivata nella giornata di oggi direttamente dalla sua squadra che ha dato comunicazione tramite i canali ufficiali social.

Froome ha così commentato: “Dopo due anni senza Tour de France non vedo l’ora di tornare, è stato un percorso arduo dalla mia caduta al Giro del Delfinato nel 2019, ma questa è stata una delle mie più grandi motivazioni. Ho lavorato instancabilmente per essere dove sono, e anche se quest’anno non ho ambizione di fare il leader per la classifica generale, spero di aggiungere la mia esperienza e il supporto al team come capitano sulla strada. Abbiamo un contender forte come Michael Woods e non vedo l’ora di dare tutto per lui e per il team nella battaglia verso Parigi”.

Chris Froome ufficialmente al Tour. Le dichiarazioni di Verbrugghe

Verbrugghe ha confermato al riguardo: “Chris sarà il nostro capitano sulla strada in questo Tour de France. Come quattro volte vincitore della corsa, il valore della sua esperienza non può essere sottovalutato. Sarà molto utile per il team durante la corsa. A livello sportivo, credo che vedremo un altro miglioramento dal Delfinato al Tour dopo il nostro training camp sulle Alpi. Speriamo di veder migliorare Chris tappa dopo tappa, durante la corsa”.