Ciclismo, dove vedere Campionati Italiani 2021: percorso, favoriti, streaming e diretta tv Rai Sport?

Campionati Italiani 2021, percorso e favoriti ciclismo su strada. Dopo la vittoria a sorpresa di Sobrero nella cronometro uomini Elite, gli assi del pedale si sfidano per la conquista della maglia tricolore. Ricordiamo che nella scorsa edizione vinse Nizzolo su Ballerini e Colbrelli. I Campionati Italiani 2021 di ciclismo su strada si disputano oggi domenica 20 giugno nei 226 km da Bellaria Igea Marina a Imola. Il dislivello totale della corsa sarà di 3.677 metri. Il finale sarà nello stesso circuito del Mondiale 2020, da ripetere quattro volte. Il tracciato presenta le salite di Mazzolano (2.8 chilometri con pendenza media del 6%) e di Gallisterna, lunga 2.7 chilometri con pendenza media del 6.4% e massima del 13%. L’ultimo passaggio sul Gallisterna è previsto a 12 chilometri dal traguardo, dopo sarà picchiata verso Imola con arrivo in Viale Saffi.

Per quanto riguarda i favoriti dei Campionati Italiani 2021, gli uomini più attesi sono Diego Ulissi, Sonny Colbrelli, Vincenzo Nibali e Damiano Caruso. Possibili outsider in un percorso duro sono Ciccone, Moscon, Formolo, Pozzovivo e Fortunato. Non parteciperanno per problemi fisici Trentin e Bettiol, curiosità per la presenza di Fabio Aru.

Dove vedere Campionati Italiani 2021 Tricolori ciclismo su strada maschile, streaming gratis e diretta tv in chiaro Rai Sport?

I Campionati Italiani 2021 saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Rai 2 con collegamento a partire dalle 15.40 e in diretta streaming gratis su Rai Play, piattaforma disponibile su pc, mobile e tablet.