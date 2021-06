Fabio Aru si allena al Sestriere per i Campionati italiani. Le dichiarazioni

Fabio Aru si allena al Sestriere per preparare i prossimi appuntamenti ciclistici in agenda con la sua squadra, la Qhubeka Assos. Il Cavaliere dei Quattro Mori prenderà il via ai Campionati Italiani di Ciclismo su Strada, in programma in Emilia Romagna domenica 20 giugno.

Fabio Aru si allena al Sestriere. Il pensiero del corridore

Fabio Aru ha espresso le sue considerazioni in questa fase di allenamento in vista dei prossimi obiettivi in agenda. Al riguardo, come riportato da lagendanews.com, il corridore sardo ha sottolineato: “Sono sempre felice di tornare a Sestriere. È la mia seconda casa, un luogo ideale per prepararsi in quota e pedalare scalando importanti salite del Giro e del Tour. Sono molto motivato, lavoro sodo e spero di arrivare alla condizione ottimale. Grazie a tutti gli amici di Sestriere sempre pronti ad accogliermi e a sostenermi con grande entusiasmo”.

Non resta quindi che darsi appuntamento a domenica 20 giugno per scoprire come andrà la prestazione del Cavaliere dei Quattro Mori. Ricordiamo che Aru prenderà il via al Tour de France e si giocherà anche le ultime carte per conquistare un’eventuale convocazione per Tokyo 2020, anche se al momento il sogno olimpico pare essere una forte utopia. Davide Cassani in ogni caso diramerà le convocazioni durante il Tour de France.