Froome potrebbe non correre il Tour de France. Le parole di Rik Verbrugghe,

Froome potrebbe non correre il Tour de France 2021. Il kenniano bianco è impegnato in questi giorni nel Giro del Delfinato, ma la forma fisica sembra ancora lontana dall’essere al top. Il direttore sportivo Rik Verbrugghe, già dalla settimana scorsa, aveva dichiarato a La Derniere Heure che “la presenza di Froome al Tour non è scontata”.

Froome potrebbe non correre il Tour. Le dichiarazioni

Verbrugghe ha aggiunto su Froome: “È un grande campione per il quale ho molto rispetto, ma la sua partecipazione al Tour de France non è in alcun modo assicurata. Mi aspetto che durante il Delfinato arrivi qualche risposta. Ha avuto una progressione costante sin dall’inizio della stagione, ma mi piacerebbe che i suoi miglioramenti siano più evidenti”. Si prospettano tempi duri per il corridore dell’Israel? Per scoprirlo non resta che attendere la fine del Delfinato per capire se arriverà qualche risposta in positivo. Ricordiamo che il britannico già ad inizio stagione, aveva più volte apertamente dichiarato che tra i suoi obiettivi stagionali c’era la vittoria del quinto Tour de France. La Grande Boucle prenderà il via intorno alla fine del mese di giugno per una tre settimane di corse che si preannuncia entusiasmante e ricca di colpi di scena.