Giro del Delfinato, vince la tappa 3 Colbrelli. Bene Fabio Aru

Giro del Delfinato in corso di svolgimento con la terza tappa vinta da Sonny Colbrelli. Finalmente per il corridore dopo due secondo posto è tempo di trionfo. Infatti, il bresciano della Bahrain-Victorious ha vinto la volata su Aranburu e McNulty.

Queste le sensazioni di Colbrelli al termine della tappa: “Sono molto contento, dopo due secondi posti oggi sono riuscito a cogliere una grande vittoria, sono contento e ringrazio la squadra. L’ultimo chilometro era davvero duro, è partito fortissimo Kwiatkowski e io gli sono stato a ruota, poi è partito Aranburu e, dico la verità, ho fatto fatica a saltarlo. Però alla fine è andata bene”.

Giro del Delfinato, ottima prova per Fabio Aru

Fabio Aru in questo Delfinato continua a mostrare segni di grande miglioramento. In queste prime tre frazione il Cavaliere dei Quattro Mori sta tenendo il passo dei migliori. Nella tappa odierna, il villacidrese, ha tagliato il traguardo al 49esimo posto con lo stesso tempo del vincitore. In classifica generale rimane sempre a 24″ dal leader Postlberger e si trova attualmente al 33° posto. Il vero e proprio scossone alla classifica generale inizierà ad arrivare domani, mercoledì 2 giugno quando si correrà la cronometro individuale da Firminy a Roche La Moliere. Il percorso sarà di 16,4 km.