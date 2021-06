Il Tour de France, la Qhubeka annuncia il roster. Presente Fabio Aru

Il Tour de France è in programma dal prossimo 26 giugno fino al 18 luglio. Il team Qhubeka Assos ha ufficializzato il roster che prenderà il via alla Grande Boucle. L’uomo di punta della squadra sarà il Cavaliere dei Quattro Mori Fabio Aru. Il corridore sardo ha curato la sua forma fisica nelle precedenti tappe del Giro del Delfinato e arriverà all’appuntamento dopo aver corso i campionati italiani in programma il 20 giugno. Probabilmente, anche se siamo nel campo delle ipotesi, il corridore punterà più a successi personali che alla cura della classifica generale. Il percorso non si presenta particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Infatti, saranno presenti anche due crono nella tre settimane di corse.

Tour de France, il roster della Qhubeka Assos

La Qhubeka Assos ha ufficializzato i corridori che saranno al via alla Grande Boucle in programma tra poco più di una settimana. Questi i corridori al via per il team: Simon Clarke, Michael Gogl, Victor Campenaerts, Max Walscheid, Sean Bennett

Nic Dlamini, Sergio Henao, Fabio Aru.

Non resta quindi che attendere il prossimo 26 giugno per vedere la nuova squadra di Fabio Aru all’opera, in questa Grande Boucle che si preannuncia davvero emozionante e ricca di colpi di scena. Chi vincerà la maglia gialla?