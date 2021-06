Nibali rischia Tokyo. Cassani: “Situazione delicata”. Le dichiarazioni

Nibali rischia Tokyo. Cassani potrebbe cambiare i piani in vista dell’Olimpiade che inizierà nel mese di luglio. I due hanno avuto un colloquio nelle scorse ero e sembra proprio che il ct Davide Cassani sia orientato verso altre scelte. Nello specifico, probabilmente la formazione potrebbe girare intorno a Damiano Caruso, con Gianni Moscon, Alberto Bettiol, Davide Formolo e Giulio Ciccone che dovrebbero completare la selezione- Se così fosse, Lo Squalo dello Stretto andrebbe ad occupare la posizione di riserva.

Nibali rischia Tokyo. Le dichiarazioni di Cassani

Cassani si è così espresso sulla situazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Voglio portare la formazione migliore come a Rio 2016. In Brasile, Nibali veniva dalla vittoria del Giro, adesso purtroppo la sua situazione è molto più delicata, e per colpe anche non sue. Vincenzo è un patrimonio del nostro ciclismo: non lo so, vediamo come sta nei prossimi giorni e quali sensazioni potrà avere. La decisione arriverà per il Tricolore di Imola il 20 giugno”.

Sembrerebbe Vincenzo Nibali non abbia preso di buon grado queste dichiarazioni in quanto l’Olimpiade di Tokyo è stato da sempre uno dei suoi obiettivi quando la stagione è stata pianificata diversi mesi fa. Non resta che attendere ancora qualche settimana per capire come si evolverà la vicenda e quale sarà la decisione definitiva di Cassani.