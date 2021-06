Tokyo 2020, Cassani aspetta il Tour de France per annunciare i convocati. Ultima chiamata per Nibali

Tokyo 2020 è alle porte e il ct della nazionale azzurra di ciclismo Davide Cassani dovrà presto sciogliere le riserve sui convocati che prenderanno parte alla spedizione Olimpica il prossimo mese. Cassani aveva inizialmente preso come punto di riferimento per annunciare i nomi, la prova in linea dei Campionati Italiani in programma questa domenica. Ma visto ormai il Tour de France alle porte, il ct ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo.

Tokyo 2020, perchè Cassani aspetta il Tour de France?

Cassani ha scelto di aspettare il Tour de France per annunciare i convocati per la selezione azzurra a alle Olimpiadi di Tokyo. Questo per dare la possibilità ai corridori di sfruttare anche la Grande Boucle per mettersi in evidenza e giocarsi un posto in squadra. Nello specifico il nodo principale da sciogliere sarà quello riguardante Vincenzo Nibali che prenderà il via alla Grande Boucle in programma il prossimo 26 giugno.

Per il siciliano sarà un’altra occasione utile per mettersi in mostra e confrontarsi con i migliori nelle tappe in salita. Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per capire quali saranno le convocazioni definitive che il ct Davide Cassani diramerà per la spedizione olimpica. Ci sarà un posto anche per lo Squalo dello Stretto?