Tom Dumoulin racconta le emozioni dopo la crono al Giro di Svizzera

Tom Dumoulin racconta le emozioni dopo il ritorno alle corse che ha avuto luogo nella giornata di ieri nella crono inaugurale del Giro di Svizzera. Il belga ha concluso la sua prova al 16esimo posto a soli 32″ secondi dal vincitore. Al riguardo ha raccontato, come riportato da Cyclingpro: “Ho provato a dare il massimo ed è andata abbastanza bene. Ho notato che nella seconda parte della cronometro non avevo più forza. Di conseguenza, il mio ritmo è leggermente diminuito Non è molto strano, ovviamente potevo aspettarmelo. C’è voluto un po’ per abituarsi, ma le sensazioni erano decisamente buone”.

Tom Dumoulin racconta le emozioni del ritorno alle corse

Il ritorno alle corse dopo il ritiro dal ciclismo per alcuni mesi, ha portato il sorrido nel volto di Tom Dumoulin. Il corridore ha spiegato al riguardo: “Sono soddisfatto, anche se vedo ancora tante opportunità di crescita. È stato molto bello correre. Sono venuto in Svizzera senza aspettative, spero solo di migliorare nelle prossime settimane e costruire una buona base. Ho ancora molti passi da fare nei prossimi giorni”. Non resta che continuare a seguire le prestazione del corridore belga per scoprire cosa riuscirà a fare alle Olimpiadi di Tokyo, suo prossimo obiettivo stagionale.