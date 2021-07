Cronometro Donne Tokyo 2020, orari, streaming, diretta tv su Rai 2?

La Cronometro Donne delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si correrà domani, mercoledì 28 luglio. Le donne che prenderanno il via alla corsa saranno ben 25 e affronteranno un percorso di 22.1 km con 423 metri di dislivello per giro. La prima a partire sarà Masomah Ali Zada alle ore 4.30 (ore italiane), seguita 90 secondi più tardi da Julie Van De Velde. Per quel che riguarda i colori azzurri, sarà presente Elisa Longo Borghini, prenderà il via alla cronometro alle 4:54. Chi riuscirà a salire nei primi tre gradini del podio?

Cronometro Donne Tokyo 2020, ecco le possibilità per seguire la corsa in diretta tv

Per tutti gli appassionati di ciclismo e delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è si. Infatti, la Crono Donne sarà trasmessa in diretta su Rai 2, ma solo relativamente agli eventi salienti nella parte finale della corsa. Mentre per seguire la diretta streaming video integrale sarà possibile collegarsi alla piattaforma Eurosport o su Discovery +. In questi ultimi due casi, si ricorda che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che darsi appuntamento all’alba di domani per seguire una crono che è pronta a regalare grandi emozioni. Chi sarà a salire sul gradino più alto del podio?