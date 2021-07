Fabio Aru secondo nella tappa odierna del Sibiu Tour. Il Cavaliere dei Quattro Mori è stato battuto solo nello sprint finale dall’azzurro Giovanni Aleotti. A completare il podio è Sergei Chernetski. Per il villacidrese quindi la vittoria è solo rimandata alla prossima corsa. Già domani si correrà la terza tappa di questa mini corsa e magari il corridore potrebbe riuscire a conquistare una vittoria di tappa ormai lontana da tanti anni.

Fabio Aru secondo nella seconda frazione del Sibiu Tour

Nota positiva per Fabio Aru in questa seconda giornata del Sibiu Tour che si sta svolgendo in Romania. Il corridore della Qhubeka Assos ha sfiorato la vittoria di tappa. Nonostante questa sia sfumata, però si può dire che la prestazione del corridore è stata positiva. Ancora una volta Aru, nonostante le difficoltà riscontrate nelle precedenti settimane che l’hanno portato a rinunciare al Tour de France, non si è scoraggiato. Anzi, il corridore si è fin da subito rimboccato le maniche ed è tornato in sella alla sua bicicletta alla ricerca di un nuovo sorriso da sfoderare, magari molto presto in cima al gradino più alto del podio.

Non resta quindi che attendere la frazione di domani per scoprire come andrà la prestazione di Fabio Aru