Fabio Aru presente al Sibiu Tour. Al momento niente Sardegna

Fabio Aru presente al Sibiu Tour. Salvo colpi di scena dell’ultima ora non dovrebbe prendere parte alla Settimana Ciclistica Italiana che quest’anno si correrà in Sardegna. All’inizio la squadra Qhubeka Assos era prevista tra le partecipanti, ma al momento non è mai arrivata la conferma della presenza del team. Questo non significa che Aru si fermerà, anzi dopo la rinuncia al Tour de France e la ripartenza al Gp di Lugano, questa volta il Cavaliere dei Quattro Mori, continuerà col il Sibiu Tour.

Il Sibiu Tour è una corsa a tappe di quattro giorni che si correrà in Romania a partire da domani, sabato 3 luglio con un prologo a cronometro di 2,5 chilometri. Il parterre dei corridori sarà ovviamente ridotto vista la concomitanza con il Tour de France, ma per il villacidrese sarà ancora una volta un’occasione per recuperare la forma fisica. Nella corsa sarà affiancato da cinque compagni di squadra: Reinardt Jande Van Rensburg, Sander Armee, Robert Power, Karel Vacek, e Emil Vinjebo.

Ricordiamo che resta a disposizione per il corridore della Qhubeka Assos, come grandi corse a tappe solo la Vuelta di Spagna che si correrà dal 14 agosto al 5 settembre. Non resta quindi che attendere la giornata di domani per seguire la corsa del Cavaliere dei Quattro Mori.