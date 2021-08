Svelati i prossimi obiettivi di Vincenzo Nibali che torna da Tokyo senza medaglie dalla prova in linea. C’è però una seconda parte di stagione da affrontare, nonostante i rumors del ciclomercato lo diano lontano dalla Trek-Segafredo. Infatti, Lo Squalo dello Stretto molto probabilmente tornerà all’Astana nella prossima stagione. Ma nel frattempo, a quali corse in programma prenderà parte il corridore messinese?

Svelati i prossimo obiettivi di Vincenzo Nibali. Il calendario

C’è ancora una seconda parte di stagione da affrontare per l’azzurro Nibali. Il siciliano non correrà sicuramente la Vuelta di Spagna che è il prossimo appuntamento ciclistico del mese di agosto. Molto probabilmente questo mese verrà sfruttato per recuperare energie ed allenamenti vari, viste le fatiche a Tokyo 2020. L’obiettivo principale dovrebbe essere quindi il Giro di Lombardia in programma il prossimo 9 ottobre. Prima di arrivare al Giro di Lombardia ci saranno tutta una serie di corse italiane, tra le quali il corridore sceglierà a quali partecipare. Tra le corse italiane vi sono: Giro della Toscana – Memorial Alfredo Martini, Coppa Sabatini, Memorial Marco Pantani, Giro dell’Emilia, Tre Valli Varesine e Milano-Torino.

Non resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo prima di rivedere lo Squalo dello Stretto alle prese con nuove corse e nuovi obiettivi.