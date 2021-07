Quanto ha guadagnato Pogacar al Tour de France? Ecco le cifre

Tadej Pogacar ha vinto a mani bassi il Tour de France 2021, dominando in lungo e in largo nel corso delle tre settimane. Il fuoriclasse sloveno si è imposto per il secondo anno consecutivo nella Kermesse francese. Il campione UAE Emirates ha indossato la maglia gialla per un paio di settimana, ha vinto tre tappe, due sui Pirenei e una cronometro, ha conquistato anche la maglia a pois, miglior scalatore, e la maglia bianca, come miglior giovane.

Un dominio davvero totale per il balcanico, che firma un bis di lusso in una stagione in cui ha tra l’altro già vinto la Liegi-Bastogne-Liegi. Ora lo sloveno è in partenza per Tokyo 2020. Un risultato davvero di prestigio per Tadej, ma che ha un importante risvolto economico perché si tratta della corsa a tappe più importante al mondo.

Quanti soldi ha guadagnato Tadej Pogacar vincendo il Tour de France 2021? Stiamo parlando di un montepremi complessivo di 606.930 euro: 500.000 euro sono dovuti al primo posto in classifica generale, poi ce ne sono 33.000 per le vittorie di tappa, 25.000 per la maglia a pois, 20.000 per quella bianca e altri soldi per risultati di contorno.

Di seguito il montepremi dettagliato di Tadej Pogacar per la vittoria al Tour de France 2021, va precisato che gli assegni si dividono all’interno della squadra in base ad accordi già presi. Lo stesso Pogacar può fare affidamento su uno stipendio di 5 milioni di euro all’anno pagato dalla sua squadra. Ha decisamente guadagnato di più rispetto ai 360.092 euro ottenuti dal colombiano Egan Bernal col trionfo all’ultimo Giro d’Italia.

MONTEPREMI TADEJ POGACAR VITTORIA TOUR DE FRANCE

VITTORIA TOUR DE FRANCE (MAGLIA GIALLA, CLASSIFICA GENERALE): 500.000 euro

PRIMO POSTO CLASSIFICA GPM (MAGLIA A POIS, MIGLIOR SCALATORE): 25.000 euro

PRIMO POSTO CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA): 20.000 euro

SETTIMO POSTO CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE): 2.500 euro

GIORNI IN MAGLIA GIALLA: 13 x 500 = 6.500 euro

GIORNI IN MAGLIA A POIS: 3 x 300 = 900 euro

GIORNI IN MAGLIA BIANCA: 20 x 300 = 6.000 euro

VITTORIE DI TAPPA: 3 x 11.000 = 33.000 euro

SECONDI POSTI DI TAPPA: 1 x 5.500 = 5.500 euro

QUARTI POSTI DI TAPPA: 2 x 1.500 = 3.000 euro

SESTI POSTI DI TAPPA: 2 x 780 = 1.560 euro

OTTAVI POSTI DI TAPPA: 1 x 730 = 730 euro

PIAZZAMENTI DI RINCALZO DI TAPPA (tra decimo e ventesimo posto): 640 euro

PREMI GPM: 1.600 euro

MONTEPREMI COMPLESSIVO: 606.930 euro

*solo premi individuali