Ufficiale il divorzio di Sagan dalla Bora. L’addio dello slovacco era nell’aria da tempo e si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedono vicino al Team TotalEnergies. In un comunicato stampa dello stesso corridore si legge: “Oggi vorrei annunciare che si sta chiudendo un ciclo nella mia carriera professionale e che non rinnoverò il mio contratto con Bora-Hansgrohe oltre la fine della stagione 2021. Vorrei esprimere il mio apprezzamento a Ralph Denk, Willi Bruckbauer , gli sponsor del team, tutti i miei compagni di squadra e l’intero staff di BORA-hansgrohe per il supporto e la fiducia che mi hanno dato durante queste cinque stagioni”.

Ufficiale il divorzio di Sagan. Le dichiarazioni



Sagan ha poi continuato: “Tuttavia, dopo una lunga e approfondita discussione con la mia stessa direzione e di comune accordo con BORA-hansgrohe, siamo giunti alla decisione che sarebbe stato meglio se il mio ciclo nella squadra si fosse concluso e che un nuovo capitolo si fosse aperto. Il cambiamento fa parte della vita e della crescita. Sono sicuro che BORA-hansgrohe continuerà ad avere successo e auguro loro tutto il meglio nelle prossime stagioni”.

Non resta che attendere per scoprire quale sarà in futuro la nuova squadra del corridore slovacco Peter Sagan.