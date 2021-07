Vayer attacca Pogacar: “Si difende in conferenza stampa come Armstrong”

Vayer attacca Pogacar, vincitore dell’edizione 2021 del Tour de France. L’ex allenatore professionista, intervistato dalla Süddeutsche Zeitung, sostiene che il Tour di Pogacar gli ricorda molto quello vinto da Armstrong del 99, poi squalificato per doping. Al riguardo ha affermato: “Pogacar batte record che sono rimasti intoccabili per quasi 20 anni. L’anno scorso è stato più veloce su quattro montagne di chiunque altro nella storia del Tour. Ha valori in watt che non sono stati raggiunti nel ciclismo per 15 anni. E questo è solo il lato sportivo. Ci sono altri punti che mi ricordano Armstrong. Pogacar si difende in conferenza stampa come Armstrong. Il texano diceva che era il ciclista più testato al mondo, lo sloveno ha detto la stessa identica cosa”.

Vayer attacca Pogacar, le dichiarazioni

Vayer ha poi aggiunto al riguardo: “I controlli antidoping non funzionano, il passaporto biologico non funziona. Se fossi un atleta, saprei esattamente come drogarmi. Per prima cosa prenderei fluorocarburi o emoglobine sintetiche in modo che l’ossigeno venisse trasportato meglio nel corpo. In questo modo potrei essere controllato dieci volte al giorno e non dovrei preoccuparmi perché i test diventano positivi solo se ci sono cambiamenti nei globuli rossi e non nell’emoglobina. Anche le trasfusioni di sangue non vengono ancora rilevate, sebbene esistano soluzioni scientifiche per farlo”.