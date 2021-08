Fabio Aru commenta la sua nona frazione alla Vuelta che l’ha visto perdere un po’ di terreno. Al riguardo il corridore ha affermato ai microfoni di Sportal.it: “Oggi è stata una giornata davvero dura, sempre ad andare su e giù per 190 chilometri ed anche con temperature molto alte. Ho perso nell’ultima parte della salita finale, ma quello era il mio passo”.

La Vuelta di Spagna osserverà ora un giorno di riposo e riprenderà domani con la decima tappa che introduce la seconda settimana di una corsa che si sta rivelando sempre più entusiasmante.

Fabio Aru non perde il sorriso nonostante le prime difficoltà nella frazione che si è corsa nella giornata di ieri. Queste le sue impressioni per i giorni di corsa a seguire, dopo il riposo di oggi: “Ci attendono ancora molti giorni e le sensazioni sono buone. I GT sono così, un giorno ti senti bene, un giorno magari un po’ meno, ma continuiamo a sorridere”.

Ricordiamo che per il Cavaliere dei Quattro Mori, salvo colpi di scena, questa sarà l’ultima sua corsa prima del ritiro dal ciclismo professionistico annunciato nelle scorse settimane. Non resta quindi che continuare a seguire l’evento per scoprire il piazzamento del corridore sardo.