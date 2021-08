Fabio Aru correrà la Vuelta di Spagna. Le dichiarazioni

Fabio Aru correrà la Vuelta di Spagna. Dopo la sua ottima prestazione alla Vuelta a Burgos, il corridore sardo si è posto nuovi obiettivi in questa ripartenza nella seconda parte della stagione. Questo uno stralcio delle dichiarazioni del corridore: “Darò il mio 100% alla Vuelta, anzi anche più del 100% per questa squadra. Siamo stati sfortunati a perdere due corridori molto forti prima della Vuelta, Pozzovivo e Vinjebo, in incidenti alla Vuelta Burgos. Quindi, come squadra, correremo anche per loro ogni giorno”.

Fabio Aru è tornato col sorriso in volto e ha annunciato la sua partecipazione alla Vuelta di Spagna in programma a partire da sabato 14 agosto. Il corridore ha parlato tramite i canali ufficiali della squadra, di cui riportiamo uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Questa sarà la mia sesta volta alla Vuelta a España e ho dei bei ricordi qui. La mia prima Vuelta è stata nel 2014 e ho vinto due tappe arrivando tra i primi cinque della classifica generale. Stavo lottando con grandi campioni come Contador, Froome, Purito e Valverde, ed è stata una grande esperienza per me. Nel 2015 ho vinto la Vuelta ed è stato fantastico, mi ha davvero cambiato la vita”.

