Fabio Aru tra i primi quattro alla Vuelta a Burgos. Continua a far bene il sardo

Fabio Aru tra i primi quattro alla Vuelta a Burgos. Questo è un fattore molto positivo per il corridore sardo della Qhubeka Assos. Dopo il momento di difficoltà avuto settimane prima del Tour de France che l’hanno portato alla rinuncia, il corridore si sta riprendendo corsa dopo corsa. Infatti, dopo una mini-pausa dopo aver annunciato la sua rinuncia alla Grande Boucle, il Cavaliere dei Quattro Mori si è subito rimesso in corsa cercando di trovare buone condizioni. Al Sibiu Tour sono arrivate risposte positive e adesso anche la Vuelta a Burgos sta rispondendo in maniera positiva.

Fabio Aru tra i primi quattro in classifica generale della Vuelta a Burgos. La situazione

Per Fabio Aru la Vuelta a Burgos sta dando risposte positive. Infatti, il corridore attualmente si trova al quarto posto nella classifica generale della corsa ad un minuto dal leader. Non è andata bene invece al suo compagno di squadra Domenico Pozzovivo. Il corridore azzurro è stato protagonista di una caduta e al momento si trova in ottava posizione.

Oggi si correrà la quinta tappa della Vuelta a Burgos. Non resta quindi, per tutti gli amanti di ciclismo, che seguire la corsa e scoprire chi sarà il corridore a trionfare e se Fabio Aru scalerà ancora qualche posizione in classifica per riuscire a salire sul podio finale.