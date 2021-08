Fabio Aru si aspetta battaglia. Le dichiarazioni

Fabio Aru si aspetta battaglia nella tappa odierna della Vuelta di Spagna. Il corridore al momento si trova in decima posizione nella classifica generale in quella che è la sua ultima corsa prima del ritiro dal ciclismo professionistico. Ai giornalisti ha parlato della sua condizione fisica spiegando: “Finalmente sento una buona condizione. Finora la Vuelta è stata davvero dura a causa del vento e dello stress, ma sono ancora davanti, con i migliori, e voglio vedere come mi sento nelle tappe più impegnative come quella di oggi e di domenica. Proverò a dare il massimo e anche a divertirmi”.

Fabio Aru si aspetta battaglia. Il pensiero del corridore

Il Cavaliere dei Quattro Mori ha parlato anche della tappa di ieri, specificando: “Per me ieri non è stato un vero e proprio test poiché ho preso la salita un po’ troppo indietro. Ero attorno alla quarantesima o quarantacinquesima posizione e alla fine ho chiuso sedicesimo. Ho speso molte energie per rientrare, ma oggi è un altro giorno”.

Infine Fabio Aru del team Qhubeka Assos, ha affermato sulla tappa odierna: “Penso che nell’ultima salita e in particolare negli ultimi quattro chilometri, che sono molto ripidi, ci saranno degli scatti. Chi avrà le gambe proverà ad attaccare”.