Doping e Ciclismo, il dibattito si sposta sui chetoni. Il comunicato UCI

Doping e Ciclismo un binomio non troppo perfetto che da troppo tempo sta facendo discutere. L’ultima nuova guerra da combattere si chiama chetoni. Il dibattito infatti si sta posando su un possibile divieto di un prodotto che all’apparenza è del tutto naturale. Stiamo parlando dell’estratto di lampone. Queste sostanze vengono assunte dai corridori tramite degli integratori, ma sono in corso alcuni studi per valutare se tali sostanze siano dopanti o meno.

Intanto, c’è già una divisione interna tra le squadre, alcune vogliono che vengano vietati, altri ancora non vogliono rinunciarci.

Doping e Ciclismo, il nuovo problema sono i chetoni

L’Uci al riguardo è intervenuta durante il Mondiale in Belgio attraverso un comunicato: “Nonostante l’assenza di prove scientifiche sul miglioramento delle prestazioni prodotte dai chetoni e come parte dell’impegno dell’Uci per uno sport onesto e credibile, il Comitato direttivo dell’Uci ha lanciato un nuovo studio scientifico per chiarire la questione. In attesa dei risultati, l’Uci raccomanda ai corridori di astenersi dall’utilizzare questa sostanza”.

La Jumbo-Visma si è subito opposta a questa decisione considerando i chetoni “come parte di una sofisticata strategia nutrizionale”.

La Dsm invece ha subito vietato l’uso di questa sostanza ai propri corridori. Come andrà a finire la vicenda? Al momento fino a quando non arriveranno i risultati ufficiali, non esiste un vero e proprio divieto in tal senso.