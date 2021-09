Egan Bernal in crisi col team? Acquadro spiega tutta la verità

Egan Bernal in crisi col team? Questa è l’indiscrezione circolata nelle utile ore dalle voci della Rai, a cui il manager del corridore, l’italiano Aquadro ha voluto dare una smentita. Bernal in questa stagione ha vinto il Giro d’Italia e si sta preparando in chiave della stagione targata 2022 dove uno degli obiettivi sarà il Tour de France.

Egan Bernal in crisi col team? La verità di Acquadro

Aquadro sull’ipotetica crisi di Bernal col suo team, ai microfoni di Cyclingnews ha spiegato: “Non c’è niente di vero in questa storia. Egan ha un accordo per altri due anni con la Ineos Grenadiers ed è felice in questo team. Si sta già concentrando sul prossimo Tour de France e non so da dove venga fuori questa storia. Tra due anni non lo so, perché è molto tempo e non prevedo il futuro, ma al momento è contento del team e dei compagni. Ha avuto già un ottimo rapporto con Adam Yates alla Vuelta. È lì già da tre o quattro anni e sta bene, è felice”.

Non resta quindi che continuare a seguire la stagione ciclistica per comprendere come si evolveranno le trattative future di ciclomercato. Come andrà a finire la vicenda in questione?