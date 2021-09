Europei Ciclismo Trento 2021, programma, orari, streaming, diretta tv in chiaro su Rai Sport?

Europei Ciclismo Trento sono in programma dall’8 al 12 settembre 2021 in Trentino. In palio ci saranno ben 13 titoli europei in palio tra le varie categorie.

Questo il programma completo delle prove che i corridori dovranno affrontare in questi giorni degli Europei:

Mercoledì 8 settembre

Ore 9:15 – cronometro individuale donne junior

10:45 – cronometro individuale uomini junior

14:30 – Team Relay (cronosquadre donne/uomini)

Giovedì 9 settembre

Ore 9:15 – cronometro individuale donne U23

10:45 – cronometro individuale donne Elite

14:15 – cronometro individuale uomini U23

16:00 – cronometro individuale uomini Elite

Venerdì 10 settembre

9:00 – prova in linea uomini junior

13:50 – prova in linea donne junior

16:30 – prova in linea donne U23

Sabato 11 settembre

Ore 9:00 – prova in linea uomini U23

14:15 – prova in linea donne Elite

Domenica 12 settembre

Ore 12:30 – prova in linea uomini Elite

Europei Ciclismo Trento 2021, info diretta tv e streaming

Gli Europei di Ciclismo in programma in Trentino saranno trasmetti in diretta integrale su Eurosport. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. A disposizione degli utenti anche la diretta streaming video collegandosi sulla piattaforma Eurosport Player o Discovery +.

Per quel che riguarda invece la diretta in chiaro, al momento non è ancora noto il palinsesto della Rai.

Non resta quindi che attendere mercoledì 8 settembre per gustarsi tutte le emozioni di una competizione che si preannuncia ricca di emozioni.