Fabio Aru ha già delle proposte. Il corridore spiega la sua posizione

Fabio Aru a pochi giorni dal suo addio al ciclismo professionistico ha tutto da costruire nel suo prossimo futuro. In tanti hanno pensato ad un futuro sempre nel mondo del ciclismo, ma magari con un diverso ruolo. In un’intervista rilasciata all’Unione Sarda, il Cavaliere dei Quattro Mori ha spiegato: “Ho già qualche proposta, mi prenderò del tempo per decidere. Mi vedrei bene in un ambiente diverso da quello del ciclismo, però la bici è stata per tanti anni la mia vita. Continuerò ad andare in bici, per cui rimarrò vicino all’ambiente però non è detto debba essere legato al ciclismo per forza”.

Fabio Aru ha già delle proposte, ma ora è tempo di vacanza

Per Fabio Aru è tempo di vestire i panni da ex corridore e decidere cosa fare nel futuro prossimo. Dopo il suo addio al ciclismo professionistico avvenuto domenica con la disputa dell’ultima corsa, la cronometro individuale della Vuelta di Spagna, il sardo si godrà un po’ di meritata vacanza. Al riguardo ha sottolineato: “Per fare questa vita da nomade, stare lontano da casa devi avere la caparbietà e avere davvero voglia di avere questa vita. A me dopo questi 15 anni cominciava a pesare. Ora torno in Sardegna in vacanza come prima cosa.