Fabio Aru, nessun passo indietro. Il corridore spiega tutto

Fabio Aru nessun passo indietro nella sua decisione di ritirarsi dal ciclismo professionistico. Il suo addio ha avuto luogo ieri con l’ultima tappa della Vuelta di Spagna, la cronometro individuale. Poi il sipario è calato e Fabio Aru ha ringraziato tutti col sorriso sulle labbra. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha affidato le dichiarazioni su quello che sarà il suo ritorno a casa: “La prima cosa che farò sarà tornare a casa. E il giorno dopo vorrei tornare subito in bici. E’ la mia passione. Ho voluto scegliere io il momento. E’ più facile dire basta quando va tutto male. Io invece ero finalmente in un buon momento, dopo Burgos ho sentito sensazioni che non avevo da anni”.

Fabio Aru, nessun passo indietro

Aru ha poi sostenuto sulla sua decisione di dire addio al ciclismo professionistico: “E’ una decisione che ho pensato a lungo. sono convinto e sicuramente non ci ripenserò. Ora mi prenderò un po’ di tempo per mettere insieme le idee. Di sicuro voglio passare più tempo con la mia famiglia stabile in un posto. Non mi rivedrete su un’ammiraglia. Con immenso rispetto per chi lo fa”.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per comprendere come si evolverà il futuro sportivo di Fabio Aru.