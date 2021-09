Fabio Aru, ora è davvero finita. Le parole del corridore

Fabio Aru chiude la sua carriera alla Vuelta di Spagna che si è conclusa oggi con la cronometro individuale. Tramite il sito ufficiale del suo team, la Qhubeka ha dichiarato: “Per ogni corridore arriva un momento nella sua carriera in cui sa che è il momento di fermarsi. È diverso per ogni corridore, per me è stata una sensazione, e ho questa sensazione adesso. Per sedici anni sono stato un ciclista, questa carriera ha richiesto che passassi molto tempo lontano dalla mia famiglia. Ora è il mio momento di restituire qualcosa a loro. Ora voglio solo godermi questa esperienza finale e fare del mio meglio”.

Fabio Aru racconta il periodo difficile

Fabio Aru ha raccontato il periodo difficile dove anche durante la Vuelta ha dovuto affrontare problemi gastrointestinali, ma la sua voglia di proseguire e sorridere ha avuto la meglio. Il corridore non ha dunque mollato e al riguardo ha spiegato: “Ho attraversato un periodo molto difficile in questa gara. Un grande ringraziamento va alla squadra per avermi aiutato, è stata di per sé una piccola vittoria. In questi ultimi giorni mi sono davvero divertito a dare il massimo. Il supporto è stato speciale, ho ricevuto tante belle parole e vi ringrazio tutti. Certamente, avrò bisogno di alcuni giorni per comprendere completamente le sensazioni, quindi è difficile dire in questo momento come mi sento ad iniziare il mio ultimo giorno da professionista, ma sono contento di essere qui ora, a correre per Qhubeka, e sono felice”.