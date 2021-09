Fabio Aru non ha fretta e fa delle precisazioni sul futuro post ritiro

Fabio Aru non ha fretta nelle prossime scelte determinate per il suo futuro dopo aver detto addio al ciclismo professionistico. In un’intervista rilasciata a Tuttobici ha infatti spiegato al riguardo: “Di obiettivi in mente ne ho più di qualcuno, ma non ho ancora chiaro che strada intraprenderò. Per una volta non voglio essere affrettato, voglio prepararmi e valutare bene. Quel che è certo è che in qualunque cosa farò il mio impegno sarà massimo Di certo non mi vedrete in ammiraglia come ds o al seguito di un team professionistico perchè vorrebbe dire stare in viaggio gran parte dell’anno e allora tanto valeva continuare a correre”.

Fabio Aru non ha fretta. Le dichiarazioni

Sulle scelte da intraprendere ha ulteriormente precisato: “Mi è già arrivata qualche mezza proposta dall’ambiente ma la mia nuova carriera non inizierà prima del 2022. Ho sempre preso decisioni di corsa, fin da quando due giorni dopo la maturità conseguita al liceo classico mi sono trasferito a Bergamo, questa volta voglio fare le cose con calma”.

Ormai è fresco il ritiro dell’ex corridore del team Qhubeka che, davanti a sé c’è tutto il tempo per prendere la giusta decisione sul suo futuro. Non resta quindi che attendere il 2022 per scoprire quale avvio della nuova carriera.