Fabio Aru, l’ultimo giorno in gruppo. Le dichiarazioni

Per Fabio Aru è l’ultimo giorno in gruppo prima del preannunciato ritiro dal ciclismo professionistico. La decisione è arrivata prima di correre la Vuelta e al momento sembrerebbe un vero e proprio punto fermo.

Fabio Aru si esprime sull’ultimo giorno in gruppo

Fabio Aru si prepara ad affrontare gli ultimi sgoccioli di questa Vuelta di Spagna prima di appendere simbolicamente la bicicletta al chiodo. Chiuderà questa lunga parentesi con il sorriso e al momento senza rimpianti. Oggi affronterà l’ultimo giorno in gruppo e ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della sua squadra la Qhubeka Assos. Al riguardo ha sottolineato:

“È il mio ultimo giorno in gruppo, ma mi sono goduto ogni singolo giorno di quelli passati. Proverò a dare il mio meglio, come ho atto negli altri giorni, ma è certamente emozionante e non solo per me. Vedremo dopo la gara, realizzerò nei prossimi giorni come sarà aver chiuso la carriera”.

Sono in tanti a chiedersi se sarà un vero e proprio ritiro o solo un periodo di pausa come accadde anche ad altri corridori. Sta di fatto, che nel massimo rispetto della scelta del corridore, sono tanti i suoi tifosi che sperano magari in un cambio di idea tra qualche mese per ritrovarlo ancora una volta in sella alla sua bicicletta.