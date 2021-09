Filippo Ganna di nuovo Campione del Mondo. Le dichiarazioni

Filippo Ganna di nuovo Campione del Mondo nella corsa contro il tempo andata in scena oggi, domenica 19 settembre in quella che era la cronometro in programma in questi Mondiali nelle Fiandre. Il corridore azzurro è campione del mondo nella cronometro individuale per il secondo anno consecutivo. L’azzurro ha chiuso la prova in 47 minuti e 47,83 secondi precedendo i belgi Wout Van Aert (47:53,20) e Remco Evenepoel (48:31,17). Quale sarà il prossimo obiettivo del corridore azzurro Filippo Ganna dopo questa trionfale stagione ciclista?

Filippo Ganna di nuovo Campione, conquista la crono ai Mondiali. Le sensazioni

Ganna è raggiante dopo la vittoria ai Mondiali di ciclismo che sono iniziati oggi nelle Fiandre. Queste le dichiarazioni di Ganna, subito dopo la vittoria, come riportate da Repubblica.it: “Avevo buone sensazioni ma non sapevo come sarebbe finita – sono le prima parola da bicampione del mondo. La mia condizione è salita di livello nell’ultima settimana, dopo gli Europei di Trento le cose si sono sistemate. Oggi volevo soltanto vincere, volevo tenere questa maglia per un altro anno. Eravamo tutti i migliori in gara, ho grande rispetto per ogni avversario, ma vincere in casa dei belgi è davvero speciale. Per me era un sogno vincere oggi. Ho fatto una grande prova, è tutto fantastico”.