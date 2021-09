Giro di Lussemburgo, problemi di salute per Nibali. Le dichiarazioni

Il Giro di Lussemburgo ha come uno dei suoi protagonisti Vincenzo Nibali che nella scorsa notte però ha accusato un po’ di problemi di salute. Il rientro alle corse per lo Squalo dello Stretto, che deve portare a termine questa seconda parte della stagione, non è stato dunque dei migliori. Al Giro di Lussemburgo saranno presenti tra i tanti anche Benoit Cosnefroy, Joao Almeida, Marc Hirschi, David Gaudu, Nairo Quintana, Juan Ayuso, Clément Champoussin, Esteban Chaves, Andrea Vendrame, Caleb Ewan, Fausto Masnada, Bauke Mollema, Thibaut Pinot.

Giro di Lussemburgo. Nibali spiega le sue condizioni di salute

Per Vincenzo Nibali non è stata una notte tranquilla a livello di forma fisica. A Cyclingpro, questa mattina ha spiegato il suo stato di salute: “Sto male. Questa notte ho avuto un po’ di febbre e problemi allo stomaco. Oggi proverò a prendere il via della corsa. Vediamo come va, però ci sarà da soffrire un bel po’”.

Non resta che attendere la fine della corsa per scoprire come si sentirà il corridore messinese dopo questo status precario di salute. Ricordiamo infine che l’obiettivo del corridore per concludere al meglio questa stagione ciclistica 2021 resta il Giro di Lombardia che è in programma nel mese di ottobre.