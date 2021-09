Ciclismo: il 28 settembre inizierà il nuovo Giro di Sicilia

Giro di Sicilia: il ciclismo torna sull’isola. Dal 28 settembre al 1 ottobre numerose squadre gareggeranno lungo tutta la Perla del Mediterraneo. E, come noto, è proprio questa terra che ha dato i natali al famoso Squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali. Anche se piena di problematiche endemiche ed ancestrali questa porzione di mondo regala squarci panoramici mozzafiato e bellezze rare, che i ciclisti avranno l’opportunità di ammirare a bordo delle loro amiche fidate.

Giro di Sicilia: le tappe

Il Giro di Sicilia avrà inizio giorno 28 settembre con partenza da Avola (il paese dove è nato Luigi Busà, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel karate) e si concluderà a Mascali alle pendici dell’Etna. La prima tappa partirà proprio da Avola, paese in provincia di Siracusa per arrivare a Licata, con passaggio da Modica e Ragusa Ibla. La seconda avrà inizio da Selinunte (sede del famoso parco archeologico) per arrivare a Mondello (Palermo), passando per le alture di Portella della Ginestra e Portella della Paglia e il paese di Capaci. L’ultimo tratto verso il capoluogo siciliano è pianeggiante. Terza tappa da Termini Imerese fino a Caronia: si svolgerà quasi totalmente in quota, con attraversamento iniziale della collina di Portella di Barfuoco, situata a 1100 m di altezza. Successivamente si scenderà verso Pollina, per poi risalire di nuovo verso la fine, con arrivo a Marina di Caronia. Infine, la quarta tappa da Sant’Agata di Militello con arrivo a Mascali: prima frazione in pianura con successiva scalata di Portella Mandrazzi. A Capaci si terrà una cerimonia per rendere omaggio al giudice Giovanni Falcone.

Le squadre

Alla manifestazione ciclistica siciliana parteciperanno: Israel Start–Up Nation, Movistar, Dsm, Trek–Segafredo, Uae Emirates, Androni, Bardiani, Caja Rural, Eolo-Kometa, Euskaltel–Euskadi, Gazprom, Rally Cycling, Vini Zabù, Amore e Vita, D’Amico Um Tools, Giotti Victoria Savini Due, Mg.K Vis Vpm, Colpack Ballan, Work Service, Marchiol, Dynatek, Zalf Euromobil Fior.