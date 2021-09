Incidente per Tom Dumoulin, investito da un’auto. Stagione finita. Le dichiarazioni

Incidente per Tom Dumoulin in allenamento durante una ricognizione per il Tour che prende avvio nelle Ardenne il 3 ottobre. Il corridore è stato investito da una macchina. Nell’urto violento, ha riportato la frattura del polso che è stato operato già nella mattinata odierna. Per lui inevitabile rinunciare ai prossimi obiettivi e fermarsi fino alla stagione 2022.

Incidente per Tom Dumoulin. Le dichiarazioni del corridore

Sulla sfortunata vicenda che lo terrà fuori dai giochi, Dumoulin ha chiosato, come riportato da Cyclingpro: “È una grande delusione. La mia stagione è finita e sono molto deluso perché stavo iniziando ora a sentirmi di nuovo bene. Anche durante l’allenamento mi sentivo davvero molto forte. Avevo grande fiducia di poter vivere un mese ad alto livello”. Il corridore aveva dichiarato anche la sua partecipazione al Giro di Lombardia: “Non vedevo l’ora. Sono corse molto adatte a me, ma purtroppo non sarà per quest’anno”.

Per l’olandese è tempo quindi di rifermarsi per percorrere la via della guarigione. Ricordiamo che lo stesso si era ritirato dal ciclismo per alcuni mesi, prima di ritrovare se stesso e rimettersi in gioco in sella alla sua bicicletta. Al corridore vanno tanti auguri di una pronta guarigione per rivederlo presto correre su strada verso nuovi traguardi.