Maurizio Fondriest dice no per il dopo Cassani. Le dichiarazioni

Maurizio Fondriest dice no per il dopo Cassani. Non sarà quindi lui il prossimo ct della Nazionale Azzurra di ciclismo. Fondriest era considerato da tanti il favorito per il passaggio di consegne. Per lo stesso, accettare questo nuovo ruolo avrebbe significato rinunciare ad alcuni progetti che avevano ormai preso il via da qualche anno.

Chi sarà allora il nuovo ct azzurro che prenderà il posto di Davide Cassani? Per gli appassionati di ciclismo non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire come si scioglierà questo intricato nodo per la guida degli azzurri.

Maurizio Fondriest dice no al ruolo di ct azzurro

Maurizio Fondriest ha spiegato le ragioni di questo suo no al diventare il nuovo ct della Nazionale azzurra di ciclismo. Alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Sono stato combattuto. Ero diviso in due, accettare o rinunciare. Cinque anni fa avrei detto subito di sì, prima che iniziasse con Paolo Alberati il progetto di seguire tanti giovani corridori. Ma adesso non me la sento di lasciare tutto. Potevo cercare soltanto il prestigio personale, ma ho una responsabilità verso questi giovani. Abbiamo dieci professionisti e dieci tra juniores e under 23, dobbiamo stare vicino a loro. Ho ringraziato il presidente Dagnoni per la fiducia”.