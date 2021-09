Vincenzo Nibali torna all’Astana. Gli obiettivi? Le dichiarazioni del corridore

Vincenzo Nibali torna all’Astana. Da poche ore è arrivata l’ufficialità del suo “ritorno a casa” dove chiuderà la carriera. Il corridore ha così commentato la notizia:“Sono molto felice di tornare nel Team Astana, perché per me è una vera famiglia che mi ha dato tanto e insieme alla quale ho raggiunto i miei più grandi successi. Conosco la maggior parte della dirigenza e dello staff, quindi tornerò in una squadra che conosco molto bene”.

Vincenzo Nibali torna all’Astana. Le dichiarazioni sugli obiettivi

Nibali non si sbilancia sugli obiettivi da perseguire nella prossima stagione. Al riguardo ha sottolineato: “È difficile ora parlare di aspettative specifiche, così come dei piani per la prossima stagione. Per me sarà intanto un piacevole ricongiungimento con la squadra e vorrei godermi al massimo la prossima stagione. Certo, vorrei mettermi alla prova, raggiungere certi risultati, ma allo stesso tempo sono interessato a fornire la mia esperienza ai giovani corridori. In ogni caso con la dirigenza discuteremo ancora di vari aspetti della nuova stagione, determineremo gli obiettivi, sia di squadra che personali, e dopo di ciò inizieremo a muoverci nella direzione scelta”.

Non resta che fare un grosso in bocca al lupo allo Squalo dello Stretto per questo nuovo ritorno a casa.