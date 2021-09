Dove vedere la Vuelta di Spagna?

Vuelta de Espana: dove vederla? La Vuelta entra nella sua terza ed ultima settimana. Iniziata giorno 14 agosto dalla Cattedrale di Burgos, nel nord del Paese iberico, la gara ciclistica più famosa di tutta la Spagna si avvia alla conclusione. Attualmente la classifica generale vede in testa Odd Christian Eiking, in vantaggio su Guillaume Martin e sul campione sloveno Primoz Roglic. La quindicesima tappa di 197,5 km, che si è corsa da Navalmoral de La Mata a El Barraco ha visto trionfare il polacco Rafal Majka. Majka, a circa 90 km dal traguardo, ha staccato il nostro Fabio Aru. Il sardo ha dato vita, con il vincitore, ad un testa a testa staccando il gruppo. Nonostante gli sforzi profusi, l’avversario ha avuto la meglio, portando a termine l’impresa. Ha dedicato la vittoria al padre recentemente scomparso, a causa di alcune complicanze legate al Covid 19.

Vuelta de Espana: dove vedere le ultime tappe?

Le ultime tappe del Giro di Spagna si terranno a partire dal 31 agosto sino al 5 settembre. La Vuelta terminerà, come noto a Santiago de Compostela. Le varie gare potranno essere seguite su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN, in live streaming su Eurosport Player (disponibile anche per i clienti TIMVISION) e sulla piattaforma Discovery +.