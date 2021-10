Chris Froome cambia idea sui freni. Le dichiarazioni

Chris Froome cambia idea sui freni a disco. Il corridore britannico passato al team Israel dopo aver utilizzato i freni a disco, ha rivalutato questo aspetto. In un’intervista rilasciata a Cyclingnews ha ammesso infatti di essersi ricreduto e di considerare questa tecnologia valida e con importanti margini di crescita per aumentare la sicurezza.

Chris Froome cambia idea sui freni a disco

Al riguardo il corridore britannico del team Israel ha affermato: “Li ho usati per gran parte della stagione, mentre ho corso su freni tradizionali solo una volta o due. Penso che sia una tecnologia ancora in fase di sviluppo per le bici da corsa e che ci siano ancora alcune questioni da risolvere in relazione alle corse tra professionisti. Ma è una tecnologia che si sta evolvendo e personalmente ci ho lavorato con i ragazzi di Factor. Sono uno dei proprietari, quindi con il mio ruolo posso curare sia la fase di sviluppo sia la fase di feedback. Abbiamo eliminato gran parte dei problemi che avevamo riscontrato con i freni a disco nella prima parte dell’anno. Ho visto che l’industria sta facendo cambiamenti e progressi, quindi si spera che la tecnologia possa solo migliorare e rendere lo sport più sicuro”.