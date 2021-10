Davide Cassani è addio con l’azzurro. Rifiutata l’offerta di Dagnoni

Davide Cassani è addio con l’azzurro che per tanti anni l’ha reso il ct della nazionale di ciclismo. La sua avventura era finita col termine del contratto, ma si pensava potesse continuare all’interno della Federazione con un altro incarico. Invece, oggi è arrivato il no definitivo che segna l’addio ai colori azzurri e la fine di un ciclo che dovrà essere riaperto a partire dalla prossima stagione sportiva che verrà programmata già nei prossimi mesi.

Chi sarà il nuovo tecnico della Nazionale azzurra di ciclismo? Tutti i nodi dovranno essere sciolti nelle prossime settimane per poter riorganizzare i vari comparti.

Davide Cassani è addio con l’azzurro. La situazione

Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Italiana Ciclismo, aveva proposto all’ormai ex ct azzurro Davide Cassani, un incarico differente, sempre all’interno del team, come presidente della Ciclistica Servizi in modo da promuovere la bicicletta come comparto principale. Ma la risposta di Cassani è arrivata: “No, Grazie”. Cala così un sipario lungo tanti anni fatto di importanti successi, ma anche di innumerevoli critiche soprattutto in questa stagione, con alcune scelte sulle Olimpiadi che hanno fatto parecchio discutere.

Quale sarà ora il futuro di Davide Cassani? Non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprirlo.