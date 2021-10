Giro dell’Emilia 2021, ecco chi sono i tanti i campioni per questa edizione

Sabato 2 ottobre va in scena una classica nostrana di grandissima tradizione, il Giro dell’Emilia 2021. L’evento è organizzato come sempre dal 1989 a questa parte dal GS Emilia di Adriano Amici. La 104esima edizione sarà impreziosita da una lista partenti di tutto rispetto e da un percorso davvero spettacolare con ben cinque ascese al mitico Colle di San Luca.

L’albo d’oro di questa competizione mostra quanto sia una rassegna molto importante nel panoramica ciclistico italiano. Fu disputato per la prima volta nel lontanissimo 1909, stesso anno in cui esordì il Giro d’Italia. A vincere allora fu uno dei pionieri del ciclismo, Eberardo Pavesi, che l’anno successivo cedette il trono a Luigi Ganna (primo vincitore della “Corsa Rosa”).

Giro dell’Emilia 2021, ecco i corridori che si sfideranno

Tornado al presente, a difendere il titolo del 2020 ci sarà il giovane russo dell’Astana Alexandr Vlasov. Il ciclista riuscì a battere un bravissimo Joao Almeida che domani proverà a prendersi la rivincita. I pericoli più grandi per chi ha ambizioni di vittoria arriveranno dai due fenomeni sloveni, Primoz Roglic e Tadej Pogacar, con il primo che alzò le braccia al cielo nell’edizione del 2019. Occhi puntati anche su Rigoberto Uran, che su queste strade ha collezionato ben tre terzi posti ed un piazzamento d’onore, e su Remco Evenepoel, forse il principale favorito vista la forma fisica mostrata negli ultimi appuntamenti.

In casa Italia possono provarci Matteo Fabbro, Alessandro De Marchi e Diego Ulissi, ma non sarà facile spuntarla su un così folto numero di pretendenti. Saranno della partita infatti anche Thibaut Pinot, Nairo Quintana, Tim Wellens, Tanel Kangert, Pavel Sivakov, Adam Yates e Tao Geoghean Hart, nomi altisonanti che arricchiscono un Giro dell’Emilia in grado di reggere il confronto con la Parigi Roubaix in termini di qualità individuali. Lo spettacolo è assicurato e gli incredibili campioni sapranno farci divertire come non mai.