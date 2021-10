Il morso di Nibali, vince la tappa, ribalta tutto e si porta a casa il Giro di Sicilia

Il morso di Nibali arriva nella quarta ed ultima tappa del Giro di Sicilia dove lo Squalo dello Stretto riesce a vincere la tappa e anche la corsa. L’attacco dello Squalo parte da molto lontano in salita, quando mancano ancora 22 km al traguardo finale.

Questo l’ordine di arrivo al traguardo:

1. Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) 04:24:29

2. Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec) a 49”

3. Alessandro Covi (UAE Team Emirates)

4. Romain Bardet (Team DSM)

5. Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec)

6. Alejandro Valverde (Movistar Team)

7. Simone Velasco (Gazprom-RusVelo)

8. Lorenzo Fortunato (EOLO-KOMETA)

9. Thymen Arensman (Team DSM)

10. David De La Cruz (UAE Team Emirates)

Chiudono il podio finale Alejandro Valverde e Alessandro Covi. Non resta quindi che attendere le prossime corse dove sarà protagonista Nibali per scoprire se porterà a casa nuovi trionfi in sella alla sua bicicletta.

Il morso di Nibali. Le dichiarazioni del corridore

Nibali vince il Giro di Sicilia dopo una tappa emozionante dove con un’azione importante parte da lontano e riesce a ribaltare tutto. Queste le prime parole del corridore messinese al termine della corsa: “Un’emozione incredibile vincere in casa, indescrivibile. Dentro di me sta esplodendo una emozione che non so descrivere”.

Nibali non vinceva dal lontano 27 luglio 2019, precisamente dalla 20esima tappa del Tour de France, la Albertville-Val Thorens.