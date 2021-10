Parigi-Roubaix, orari, programma, streaming e diretta tv in chiaro?

Parigi-Roubaix torna dopo due anni e mezzo e si correrà domenica 3 ottobre. I corridori dovranno affrontare un percorso di 257,7 chilometri da Compiegne al velodromo di Roubaix attraversando anche 30 settori in pavè. La partenza della corsa è prevista alle ore 11:00, mentre l’arrivo di Roubaix è in programma tra le 17:10 e le 17:40. Tra i favoriti ci sono Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, ma occhio ai colpi di scena, vista la condizione fisica non ottimale di entrambi.

Parigi-Roubaix, info streaming e diretta tv

Per tutti gli appassionati di ciclismo e i tifosi dei rispettivi corridori, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è si. Infatti, la corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ai canali Rai, nello specifico su Rai Sport in chiaro a partire dalle ore 12.30. L’evento verrà trasmesso invece in diretta tv integrale su Eurosport. In questo caso si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Per gli utenti ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video collegandosi rispettivamente sulla piattaforma RaiPlay o Eurosport Player.

Non resta quindi che attendere la partenza di domenica 3 ottobre per gustarsi tutte le emozioni di una corsa che si preannuncia davvero entusiasmante.