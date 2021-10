Vincenzo Nibali racconta le sue emozioni dopo la vittoria del Giro di Sicilia avvenuta in una maniera davvero emozionante. Come riportato dal sito Cyclinpro, al termine della corsa, lo Squalo dello Stretto ha dichiarato: “È un’emozione incredibile, era un po’ che la vittoria non arrivava, avevo avuto anche problemi fisici. Bellissimo vincere sulle strade dove pedalavo da bambino, vedere i miei amici d’infanzia, i miei cugini, emozione incredibile e indescrivible, difficile poter esprimere l’emozione che sta esplodendo dentro di me”.

Nibali ha conquistato la quarta frazione del Giro con un’azione partita da lontano che gli ha permesso di conquistare anche la vittoria dell’intera corsa.

Vincenzo Nibali racconta le sue emozioni. Le dichiarazioni

Nibali ha poi aggiunto: “Questo versante non lo conoscevo bene, ma conoscevo bene la discesa. Quando ho visto che l’andatura si è abbassata, ho pensato di picchiare duro. Sentivo alla radio che qualcuno provava ad avvicinarsi, ma poi non riusciva e quindi il passo era buono. La discesa la conoscevo, ho sbagliato anche una curva, ho perso un attimo la concentrazione, ma sono davvero contento. La squadra mi ha dato grandissima fiducia”.

Ora il prossimo obiettivo dello Squalo è il Giro di Lombardia, appuntamento al quale arriverà col morale davvero alto dopo questo trionfo.