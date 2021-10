Sylvan Adams parla del ritiro di Chris Froome

Sylvan Adams, team manager dell’Israel Start-Up Nation, in un’intervista rilasciata a Velonews ha parlato del futuro ritiro di Chris Froome. Al riguardo ha spiegato: “Non ho mai parlato pubblicamente del suo contratto, abbiamo un accordo con Chris che prevede che questo sarà il suo ultimo team. Chris si ritirerà come corridore nel nostro team. Questo era l’accordo quando ha accettato di unirsi al nostro team”.

Il team ha massima fiducia in Chris Froome anche per la prossima stagione. Il britannico in ogni caso anche per il 2022 ha un chiodo fisso, vincere il suo quinto Tour de France. Ci riuscirà? Stando comunque alle parole di Adams, l’Israel sarebbe l’ultima squadra con cui correrà il britannico prima del suo ritiro definitivo che non è stato ancora annunciato e potrebbe essere ancora lontano.

Sylvan Adams parla del suo team

Adams ha poi aggiunto: ” Siamo arrivati fino a 30 corridori, c’è spazio ancora per uno. Non abbiamo nessuna fretta di andare a riempire quella casella vuota, potremmo anche non farlo affatto, ma se dovesse capitare una buona opportunità, terremo aperta questa possibilità”. Chi saranno i nuovi compagni di Froome? Non resta che attendere ancora pochi mesi, quando si riaprirà la nuova stagione ciclistica e vedremo come si saranno rinforzate tutte le squadre.