Valverde lancia l’allarme sui giovani ciclisti. Le dichiarazioni

Valverde lancia l’allarme e si è espresso sui giovani ciclisti che vanno forte fin da subito, ma poi pagano a caro prezzo questa precocità. Al podcast El Maillot ha spiegato: “Ora ottenere vittorie è molto più difficile. Prima era complicato, ma ora lo è molto di più. Non ne ho conquistate tante quanto prima, ma ho fatto dei secondi posti. Ho ottenuto buoni risultati, facendo una buona Volta a Catalunya e un notevole Giro dei Paesi Baschi. Alla Vuelta a Espana mi sentivo molto bene fino a quando non sono caduto. A fine stagione le mie sensazioni al Lombardia erano molto positive, lottando con i migliori. Vincere è molto difficile, ma sono quasi al livello di chi sta vincendo. Per questo continuerò ancora un anno”.

Valverde lancia l’allarme. Le dichiarazioni



Il corridore sostiene inoltre che i giovani talenti potrebbero non avere una carriera longeva come la sua. Al riguardo ha chiosato: “Tutto è molto più calcolato e spremuto. Non so se questi corridori saranno particolarmente longevi, perché psicologicamente c’è molto stress a livello di allenamento. Tutto ciò ha un prezzo, e non credo che questi corridori avranno le stesse prestazioni che hanno ora a 30 o a 32 anni. Prima si fissavano uno o due obiettivi durante l’anno e ci si allenava per questo. Ora, i giovani sono a un livello impressionante da gennaio a ottobre”.