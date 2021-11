Ex vincitore del Giro d’Italia Tom Dumoulin si da alla corsa

Il corridore olandese Tom Dumoulin, si è cimentato in una nuova sfida. L’atleta della Jumbo Visma, ex vincitore del Giro d’Italia 2017 e campione mondiale nella cronometro nel medesimo anno, ha preso parte ad una gara di corsa a Maastricht. Tom si è cimentato sui 10 chilometri della Groene Loper Run organizzata nella sua città natale, percorrendo i 10 chilometri in 32 minuti e 38 secondi, correndo sul piede di 3’15 al chilometro. Questo passo gli ha permesso di tagliare il traguardo con diciassette secondi di ritardo dal vincitore sulla distanza dei 10 km, Wouter Simons (si precisa che il percorso non è stato omologato, percui la distanza potrebbe non essere corretta).

Le parole di Dumoulin

“Non avevo in programma di partecipare alla corsa, nemmeno il mio allenatore ne era a conoscenza. Mi alleno di corsa nella pausa invernale, per cambiare tipologia di allenamento due voltte alla settimana”.

Altri ciclisti professionisti partecipano a gare podistiche

La corsa a piedi sta prendendo sempre più piede tra i ciclisti, i PRO del pedale nelle varie competizioni hanno dimostrato di essere performanti anche a piedi. La scorsa settimana Adam Yates ha corso la maratona di Barcellona in meno di tre ore (2:58:44), nel mese di ottobre Wout van Aert si è misurato sulle 10 miglia ad Anversa.