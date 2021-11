Fabio Aru verrà premiato dai 30 Saggi Arrotini. Il riconoscimento arriva dopo una stagione in cui il Cavaliere dei Quattro Mori ha deciso di dire addio al ciclismo professionistico. Aru veniva da diverse stagioni di difficoltà a livello fisico soprattutto dopo l’operazione subita durante l’avventura con il team UAE Emirates. Poi il passaggio alla Qhubeka-Assos, ma strada facendo anche qui i problemi non sono mancati e poco prima della Vuelta arriva l’annuncio del ritiro. A soli 31 anni Fabio completa la Vuelta di Spagna e decide, come si suol dire, di appendere la bici al chiodo.

Il gruppo di amanti della bicicletta allora ha deciso, dopo lo stop della pandemia, di riassegnare il premio che per quest’edizione andrà proprio al villacidrese.

Fabio Aru verrà premiato. Ecco quando

Fabio Aru riceverà il riconoscimento alla carriera il 27 novembre durante una serata di gala che si terrà presso l’Albergo Parco Paradiso, nell’omonima località. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno e poi il Premio riconoscimento alla carriera sarà consegnato al corridore che anzitempo ha lasciato il professionismo. Non si conosce ancora il futuro del corridore, ma come ha già annunciato potrebbe essere ancora nel mondo del ciclismo, ma non in sella alla bicicletta a cercare di conquistare trofei.